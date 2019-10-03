شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم حتى نهاية العام بسبب زيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 160جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها، واللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.

وأضاف عبد الباسط فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الكميات المطروحة بالسوق تكفى للاحتياجات فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن الاسعار ستظل مستقرة حتى نهاية العام وذلك لزيادة المعروض.

وعلى جانب آخر تشهد منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.

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