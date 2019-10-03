شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار خام البلاستيك محلياً بعد عودة الطاقة الإنتاجية لأرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد عدد من المتعاملين في السوق المصرية بوادرعودة أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك إلى طبيعتها مرة أخرى، ومن بينها مادة البولي بروبلين أحد أهم مدخلات الإنتاج لمصنعي البلاستيك في مصر، مع توقعات بأن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع بعد الإعلان عن عودة مجموعة أرامكو السعودية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مرة أخرى حيث تعتمد صناعة البلاستيك المصرية فى الخامات على منتجات البتروكيماوية السعودية.

وأكد تجار خامات البلاستيك، أن السوق المحلية تجاوزت مرحلة الغموض، بعد فترة شهدت إحجام التجارعن البيع حفاظا على المخزون المتوافر لديهم لحين معرفة موقف شركة سابك التابعة لأرامكو -أحد أكبر موردي المواد الخام للبلاستيك في مصر- من استئناف الإنتاج،وأشاروا إلى أن الإعلان عن عودة الإنتاج مرة أخرى أزال مخاوف التجار من عدم توافر المواد الخام مستقبلا.

وشهدت أسعار مادة البولي بروبلين ارتفاعا كسر حاجز الـ1000 جنيه للطن بعد يومين فقط من حادث الاعتداء على أحد منشآت أرامكو السعودية، ووصل سعر المادة الخام وقتها إلى 23.5 ألف جنيه بدلا من 22.5 ألف جنيه للطن.

وتنتج 4 شركات المواد الخام للبلاستيك في مصر، وهي الشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين والشرقيون للبتروكيماويات ويتبعان القطاع الخاص، وينتجان مادة البولي بروبلين، بالإضافة إلى مادة البولي اثيلين كما ينتجهما شركتا إيثيدكو وسيدي كرير.