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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 107.70 ويهاجم الدعم التالي 107.20، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، مع ملاحظة أن هناك ملامح نموذج قمة مزدوجة قيد التشكّل حالياً، والذي يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 107.70 والثبات فوقه من جديد، مع الإشارة إلى أن الأهداف المنتظرة تبدأ عند 106.70 وتمتد إلى 106.06 ثم 105.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.30 والمقاومة 107.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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