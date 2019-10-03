الجنيه الإسترليني يهاجم المقاومة – تحليل - 03-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية مساء يوم أمس ليخترق مستوى 1.2295، لكنه واجه مقاومة قوية شكّلها المتوسط المتحرك 50 عند 1.2330، ليوقف اندفاع السعر الصاعد ويقدّم فرص للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط من جديد، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 1.2330 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 1.2215 وتمتد إلى 1.2065 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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