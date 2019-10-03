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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل حافز سلبي نتوقع أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0857.
لذلك، سيبقى الاتجاه الإجمالي الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1035 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1035
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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