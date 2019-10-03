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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 0.6670، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.6595 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات دون مستوى 0.6825.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6660 والمقاومة 0.6750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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