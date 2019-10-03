شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1488.90 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع وإيقاف التأثير السلبي لنموذج الراس والكتفين المشار له في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليوم فوق المستوى المذكور سيدفع السعر لمزيد من الارتفاع الذي يصل هدفه التالي إلى 1522.00.

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