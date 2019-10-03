شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، مما يشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية واختبار محتمل لمستوى 1.1020 قبل محاولة الانخفاض من جديد، مع الإشارة إلى أن الثبات دون المستوى المستهدف سيدفع السعر للارتداد هبوطاً ويبقي على سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط قائماً، بينما اختراقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاعات على المدى اللحظي والقصير.

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