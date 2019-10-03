شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وجاء هذا الارتفاع نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.40 نقطة .

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 54.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 60.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 59.10 .