الاقتصاد

التعمير يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 03-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 12.82% بما يعادل 2.50 نقطة ، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00 ، طيلة ثبات الدعم 18.70 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.70 ومستوى المقاومة 26.00 .

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