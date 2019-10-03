شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الخليج (GBK) في آخر جلساته ،ليكسر السهم مستوى الدعم 278.09 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 246.00 إلى 330.00) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -3.00 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 278.09 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 263.98 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 273.00 ومستوى المقاومة 284.00 .