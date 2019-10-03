شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 22.51 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.96 إلى 28.25) ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.24 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 22.51 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.95 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.60 ومستوى المقاومة 23.26 .