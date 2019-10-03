شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -0.16 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم 13.24 .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 13.24 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 12.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.72 .