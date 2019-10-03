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شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الاهلي (1180) في آخر جلساته ، وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 48.30 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 38.35 إلى 64.40) ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.87% بما يعادل -0.40 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 43.92 الذي يمثل نسبة 78.6% من جديد ، طيلة ثبات المقاومة 48.30 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.90 ومستوى المقاومة 46.85 .
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