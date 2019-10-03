- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي متواصل من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل -0.18 ريال ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 19.30 .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة 19.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 20.78 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.60 ومستوى المقاومة 19.82 .
كانت هذه تفاصيل خبر سيرا يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.