شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي متواصل من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل -0.18 ريال ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 19.30 .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة 19.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 20.78 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.60 ومستوى المقاومة 19.82 .