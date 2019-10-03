سابك يمحو كل خسائره - تحليل صباحي – 03-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سابك (2010) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 91.10 ، ارتد السهم منه ارتفاعاً ليمحو كل تلك الخسائر ويغلق على عدم تغيير في نهاية جلسته ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 97.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 87.70 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.90 ومستوى المقاومة 93.50 .

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