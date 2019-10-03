شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 15.50 ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.93% بما يعادل 0.44 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.80 ومستوى المقاومة 16.16 .