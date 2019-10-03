شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 24.17 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.42% بما يعادل -0.34 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 24.17 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 22.40 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.40 ومستوى المقاومة 24.17 .