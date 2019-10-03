شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعمق من خسائره – تحليل – 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرض سهم فايزر PFIZER INC (PFE) للسقوط الحر بتداولاته اللحظية لهذا اليوم ، ليعمق من خسائره السابقة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيس الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ومعاناته المستمرة من الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وكذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليقترب السهم من أدنى مستوياته في شهر ونصف .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 35.72 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 34.12 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط