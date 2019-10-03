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شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يكسر دعم مفصلي – تحليل – 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) من خسائره بتداولاته اليومية ، ما أدى إلى كسره لمستوى الدعم المحوري 271.22 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 203.77 إلى 313.04) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 271.22 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 258.48 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط
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