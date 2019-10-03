شكرا لقرائتكم خبر عن اي إم دي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، ليعلن سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط ، خاصة مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 29.59 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.68 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط