اي إم دي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 02-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، ليعلن سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط ، خاصة مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 29.59 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.68 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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