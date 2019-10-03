آي بي إم يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 02-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) انخفاضاً بتداولاته اليومية ، ليعمق من خسائره أمس ، والتي تسبب فيها ثبات مستوى المقاومة المهم 145.26 ، ما أدى لتعرض السهم للضغط السلبي خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي ومهاجمة تلك المقاومة من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 138.16 ، ليستهدف مرة أخرى مستوى المقاومة 145.26 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

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