شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليكسر السهم مستوى الدعم 207.20.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 207.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 201.02.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط