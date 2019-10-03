شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة سياحية لطلاب ثانية ثانوي برعاية وزارتين.. والجوائز رحلات مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت وزارتا السياحة والتربيـة والتعليم والتعليم الفنى، على تنظيـم مسـابقة لطـلاب الصف الثانى الثانـوى بعنـوان "سـفير السـياحة"، علـى أن يتـم تنفيذهـا فى 11 محافظـة سـياحية، ويقدم من خلالها الطلاب المشـاركين صـور فوتوغرافيـة ومقاطـع فيديـو مصـورة للمناطـق السـياحية والأثريـة والتراثيـة بمحافظاتهـم، وإبـراز العادات والتقاليد الخاصة بالمحافظة وكيفية الحفاظ عليها.

ويأتى هذا فى إطار سعى وزارة السـياحة لتعريـف النشء الجديـد بأهميـة السـياحة وغـرس القيـم والمفاهيـم السـياحية داخلهـم، حيث سيحصل الطلاب الفائزون علـى كارنيـه "سـفير السـياحة"، وسـيتم مكافأتهـم برحـلات إلـى أماكـن سـياحية مختلفة، وكـذلك سـيحصل الطـلاب المشـاركين علـى كارنيـه "صديـق السـياحة" لتحفيزهـم علـى المحافظة علـى تـراث وأثـار محفظاتهـم.

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وقامت وزارة السياحة بإعداد بروتوكـول تعـاون مع وزارة التربيـة والتعليـم والتعليـم الفنـى، لتنميـة الوعـى السـياحى المجتمعى مـن خـلال إدراج مـادة عـن أخلاقيـات السـياحة، لغـرس تلـك القيـم فى طلبـة المدارس فى مراحـل التعليـم الأساسى، وأيضـا مـن خـلال تدشيـن مسـابقات فنيـة متنوعـة بـين الطـلاب، يكتسـبون مـن خلالهـا مهـارات وفنـون التعامـل مـع السـائحين، لخلـق جيـل لديـه الوعـى بأهميـة السـياحة، وذلـك فى ضـوء الميثـاق العالمـى لأخلاقيـات السـياحة الـذى أقرتـه منظمـة السـياحة العالميـة.