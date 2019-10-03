شكرا لقرائتكم خبر عن لتقنين تأشيرات المملكة السياحية.. غرفة الشركات: سيتم إدراجها على بوابة العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة شركات السياحة بأنه سيتم إدراج تأشيرات الفعاليات والمهرجانات والسياحة لبوابة العمرة المصرية الإلكترونية حيث سيتم إصدار باركود تنظيمى خاص بها من خلال البوابة والتى ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

وناشدت الغرفة شركات السياحة الالتزام بعدم التنظيم والمشاركة فى تسفير المواطنين لأداء العمرة أو الزيارة وذلك لحين بدء موسم العمرة وتفعيل البوابة المصرية طبقا للضوابط والقرارات التى اقرتها الدولة ووزارة السياحة، لافته إلى أن مخالفة ذلك سيترتب عليه توقيع جزاءات على المخالفين.

وقالت الغرفة أن ذلك يأتى من منطلق حرصها على الارتقاء بمنظومة العمرة والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين وحمايتهم من البرامج الوهمية التى يستغلها الوسطاء.

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وكانت السعودية أصدرت هذا الأسبوع تأشيرات سياحية للمرة الاولى برسوم تبلغ 440 ريال سعودى، والتى تسمح لحاملها بتأدية العمرة دون الحاجة إلى شركات السياحة.