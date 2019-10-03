شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات أوصلت "الفايبر" إلى 23 مليون أسرة لزيادة سرعة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، عن توصيل الشركة الألياف الضوئية "فايبر" إلى 23 مليون أسرة في مصر بنسبة 85% من حوالى 25 مليون أسرة تستهدف الشركة توصيل الخدمة لهم، وذلك ضمن مشروعها لاستبدال كابلات الفايبر بدلا من الكابلات النحاسية وذلك لزيادة سرعة خدمات نقل البيانات.

وتستثمر الشركة المصرية للاتصالات بمشروع إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلا من النحاسية نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، وهو ما يساهم في تحسين البنية التحتية للاتصالات وتستهدف الانتهاء من المشروع بحلول عام 2021.

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وبحسب تصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد، فإن مصر تقدمت 11 مركزاً في قائمة متوسط سرعات الإنترنت في دول العالم.