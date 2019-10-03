«دبي لتنمية الاستثمار» تناقش الثورة الصناعية الرابعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي» بالشراكة مع «مؤسسة دبي للمستقبل» أمس الأول «منتدى الاستثمار المؤثر في التنمية» في «إي واي ويف سبيس» بأبراج الإمارات. وتمّ تنظيم المنتدى على هامش «أسبوع دبي للاستثمار 2019» تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل مستدام».

ويأتي المنتدى السنوي كجزء من برنامج مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، المبادرة العالمية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف مساعدة أصحاب المصلحة في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ورحّب خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالمشاركين في المنتدى بمن فيهم كبار المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والشركات الاستشارية وخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر وروّاد القطاع، حيث سلّط الضوء على أهمية تبادل المعرفة والخبرة لتمكين أصحاب المصلحة من تطوير آليات وأطر عمل وأدوات مبتكرة في المجال الاستثماري وطرح الأفكار الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتخلّل منتدى «الاستثمار المؤثر في التنمية» عرض تقديمي قدّمه هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، ناقش خلاله جوانب مختلفة من الثورة الصناعية الرابعة من مرحلة التصنيع وحتى الوصول إلى المستهلك.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تكمن أهمية شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل في استكشاف فرص جديدة لدراسة دور الحكومة ورأس المال الاستثماري للشركات في تسريع وتيرة الابتكار لتلبية احتياجات مستقبل مستدام.