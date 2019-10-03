شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة خلال الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 392.6 مليون جنيه، خلال تعاملات الربع الثالث، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 409.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.7% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.3%، والعرب على 9% خلال الربع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أما تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافى بيع قدره 1.8 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 561.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.3% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.7% وسجل العرب 9.1%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14257.75 نقطة خلال الربع الثالث، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 13.78% ليغلق عند مستوى 520.39 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 9.58% مغلقًا عند مستوى 1393.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.34% مغلقًا عند مستوى 17318.12 نقطة.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 158.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث، فى حين بلغت كمية التداول نحو 15.5 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 50.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 129 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 140 مليون ورقة منفذة على 14.1 ألف عملية خلال الربع الثالث؛ واستحوذت الأسهم على 40.11% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 59.89%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 35.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 7.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 709.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 12.5 مليار جنيه، بحجم تداول 3.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 413.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 48.2 مليار جنيه بحجم تداول 11.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.