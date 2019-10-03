خبراء: الغاز والسياحة يحققان نتائج إيجابية بميزان المدفوعات فى 2018-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى المصرى، نتائج ميزان المدفوعات للعام المالى 2018 /2019، إذ سجل إجمالي ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 103 مليون دولار، وهو يعتبر عجزاً صغيراً نسبياً، فيما تضمن بعض الجوانب الواعدة وهى:
1- ارتفاع صادرات البترول
خلال العام المالى 2018-2019، سجلت صادرات مصر ما قيمته حوالى 11.56 مليار دولار من المنتجات البترولية والنفط الخام، بينما استوردت نفس القيمة تقريباً، ولا يتعلق الأمر فقط بتجنب حدوث عجز فى هذا الميزان، بل يتعلق بالتحسن الملحوظ لصادرات البترول والوفر النسبى فى الواردات البترولية، خاصة فى الربعين الثانى والرابع من العام المالى خاصة فى الأوقات التى يكون فيها زيادة إنتاج الغاز الطبيعى مصحوباً بأسعار هادئة نسبياً لخام برنت عالمياً.
وتوقع خبراء أن الميزان التجارى للبترول سيستمر فى التحسن فى العامين المقبلين، مشروطاً باستمرار الزيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى واستمرار هدوء أسعار النفط الخام.
وتوقع خبراء أنه مع التنفيذ المستمر لاستراتيجية إصلاح القطاع، وجهود تنويع الدول المستهدفة لاجتذاب السياح، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير المتوقع فى عام 2020، فاإن إيرادات السياحة ستستمر فى النمو على المدى المتوسط.
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