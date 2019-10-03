شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الغاز والسياحة يحققان نتائج إيجابية بميزان المدفوعات فى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى المصرى، نتائج ميزان المدفوعات للعام المالى 2018 /2019، إذ سجل إجمالي ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 103 مليون دولار، وهو يعتبر عجزاً صغيراً نسبياً، فيما تضمن بعض الجوانب الواعدة وهى:



1- ارتفاع صادرات البترول 1- ارتفاع صادرات البترول خلال العام المالى 2018-2019، سجلت صادرات مصر ما قيمته حوالى 11.56 مليار دولار من المنتجات البترولية والنفط الخام، بينما استوردت نفس القيمة تقريباً، ولا يتعلق الأمر فقط بتجنب حدوث عجز فى هذا الميزان، بل يتعلق بالتحسن الملحوظ لصادرات البترول والوفر النسبى فى الواردات البترولية، خاصة فى الربعين الثانى والرابع من العام المالى خاصة فى الأوقات التى يكون فيها زيادة إنتاج الغاز الطبيعى مصحوباً بأسعار هادئة نسبياً لخام برنت عالمياً.

وتوقع خبراء أن الميزان التجارى للبترول سيستمر فى التحسن فى العامين المقبلين، مشروطاً باستمرار الزيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى واستمرار هدوء أسعار النفط الخام.





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2- السياحةارتفعت إيرادات السياحة من 9.8 مليار دولار فى العام المالى 2017 /2018 إلى 12.6 مليار دولار فى العام المالى 2018 /2019 بنسبة زيادة 28% على أساس سنوى.

وتوقع خبراء أنه مع التنفيذ المستمر لاستراتيجية إصلاح القطاع، وجهود تنويع الدول المستهدفة لاجتذاب السياح، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير المتوقع فى عام 2020، فاإن إيرادات السياحة ستستمر فى النمو على المدى المتوسط.