متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

كشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن «أدنوك» منفتحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لإنشاء منظومة متكاملة للصناعات التحويلية، والمشتقات البتروكيماوية، بما يلبي الزيادة السريعة في الطلب على البتروكيماويات والمنتجات المكررة عالية القيمة حول العالم.

وأكد الجابر في كلمته بمنتدى بلومبيرج لأسواق رأس المال في أبوظبي، أمس، أن أدنوك تعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية الجذابة والتي تتميز بالأرباح العالية، وقلة المخاطر، أمام المستثمرين الذين يستهدفون الاستثمارات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الشركة تقوم باستقطاب استثمارات كبيرة لتعزيز وتوسعة عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، في وقت تستثمر «أدنوك» بالتعاون مع شركائها، 165 مليار درهم (45 مليار دولار) لتطوير أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم، في الرويس.

وقال: تعمل «أدنوك» على ترسيخ شراكاتها الحالية وبناء شراكات جديدة وتنفيذ المزيد من الاستثمارات المشتركة الجديدة مع شركائها لخلق مصادر تحقق إيرادات إضافية من أعمالها في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.

وأضاف: نسعى لترسيخ وتعزيز مكانة «أدنوك» لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل جزيء هيدروكربوني يتم إنتاجه من خلال خلق محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقيق التوازن بين عمليات «أدنوك» في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتعزيز حضورها في مجال التكرير والبتروكيماويات، كذلك بناء نموذج لشركة نفط وطنية في المستقبل تتسم بالمرونة والتكيف مع تقليات الأسواق على المدى البعيد.

وتابع الجابر: نعمل على استكشاف فرص الشراكة والاستثمار الذكية المتاحة، ودراسة وتبني الأفكار المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي، وتعزيز رسالة «أدنوك» كمزود مسؤول للطاقة.

من جهة أخرى، أكد الجابر أن النجاح الكبير لعملية طرح جزء من أسهم شركة «أدنوك» للتوزيع للاكتتاب العام والتي تمثل خطوة تاريخية ومهمة هي الأولى من نوعها تحقق للشركة تدفقات نقدية كبيرة وتوزع أرباح أسهم، فيما تعمل «أدنوك» على الاستفادة من التصنيف الائتماني المستقل من الدرجة «AA+» الذي حصلت عليه الشركة من وكالة «فيتش» لدعم الميزانية العامة للشركة.

ولفت الجابر إلى نجاح «أدنوك» في تنفيذ العديد من المبادرات وإنجاز عدد من الاتفاقيات التي تستفيد من قدراتها الأساسية شملت: إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» لتقديم خدمات حفر متكاملة، وتأسيس منصة عالمية لتكرير وتداول المنتجات على المستوى العالمي من خلال شراكة استراتيجية مع شركتي «إيني» و«أو إم في».

قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن قطاع الخدمات المالية يسهم في تسهيل السيولة وتدفق والاستثمارات نحو كل القطاعات الرئيسية الأخرى، حيث إن صحة وقوة القطاع المالي لا تسهمان في عملية التنمية فقط، بل تساعدان على توزيع رأس المال على نحو أكثر فعالية وتقللان المخاطر، وتسهمان في تعزيز الاستهلاك والإنتاجية في المشهد الاقتصادي.

وأضاف الصايغ: نحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي عملنا على تحويل وريادة هذا القطاع من خلال رؤية ومنهج عمل متكامل يرتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: التمويل، والابتكار، والتواصل.

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي يعد من المنصات الرئيسية ضمن مبادرة الحزام والطريق بالنسبة للصين، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تمكنا من إرساء شراكات مع أكثر من 100 مؤسسة مالية صينية متخصصة في مجالات عدة، منها التكنولوجية المالية، ويأتي التزامنا نحو أهداف المبادرة كدليل على دورنا في إرساء جسور التواصل في أسواق المال المختلفة.

وقال مايكل ر. بلومبرج، مؤسس شركة بلومبرج إل بي، ومؤسسة بلومبرج الخيرية: لقد بات جلياً وواضحاً أننا في سباق مع الزمن بشأن التغير المناخي، وهذا ما قد حذرنا العلم منه. حالياً، إننا نخسر هذا السباق. لهذا السبب أود أن أشيد بجهود حكومة دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص جهود الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والوزارة. لقد جمع «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي قمتم باستضافته هذا الصيف خبراء عالميين وصناع القرار في مكافحة التغير المناخي، ما يوضح تفهمكم للمخاطر، وحاجة العالم للالتقاء وإيجاد أفضل الطرق المتاحة لمعالجة وتجنب الآثار الكارثية المحتملة للتغير المناخي على كوكب الأرض، وموارده، وسكانه، والعمل على كسب المعركة ضد التغير المناخي. فسوف يتطلب هذا الأمر استجابة عالمية منسقة، وأنتم تساعدون في تشكيلها.

وأضاف مايكل: من العوامل الأساسية التي يتوق إليها الناس أن ينعموا بالأمن والأمان والصحة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى فرص العمل، ووسائل النقل العام الجيدة التي بدورها توفر جودة حياة عالية. لذا فإن بناء بنية تحتية مستدامة آخذة في التوسع في أبوظبي سيساعد في النمو والازدهار، وإذا أرادت إمارة أبوظبي الاستمرار في بقائها في المركز المالي للقرن الحادي والعشرين، فيجب أن تستمر في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في صناعات المستقبل، مثل الطاقة النظيفة.

وجمعت النسخة الأولى من منتدى بلومبرج لأسواق رأس المال في أبوظبي، كوكبة من قادة القطاع المالي والحكومي من دولة الإمارات، وخارجها، وركزت على الدور المهم الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي، والعوامل التي تؤثر في أسواق رأس المال في المنطقة، إلى جانب المخاطر والفرص التي يواجهها المستثمرون.