66.5 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل مؤشر سوق دبي المالي التراجع بنسبة 1.25% عند مستوى 2744.18 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والاستثمار والتأمين والاتصالات.

شهد السوق تداول 97.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 153 مليون درهم، نفذت من خلال 2399 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 66.5 مليون درهم، وهبط بنسبة 4.76% مغلقاً عند 4.4 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 19.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.39% إلى 12.9 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 15 مليون درهم متراجعاً بنسبة 0.19% وأغلق عند 5.21 درهم.

وكان الارتفاع الأكثر لسهم «تبريد» بنسبة 1.69%، تلاه سهم «العربية للطيران»، وزاد بنسبة 1.61% ليغلق عند 1.26 درهم، ثم سهم «الخليج للملاحة»، وصعد بنسبة 0.84% مغلقاً عند 0.718 درهم.

وفي المقابل، نزل سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 8.45% مغلقاً عند 1.3 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، ثم سهم «السلام القابضة» بنزوله 3.34% إلى 0.405 درهم.