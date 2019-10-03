شكرا لقرائتكم خبر عن 66.5 مليون تداولات «إعمار العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
واصل مؤشر سوق دبي المالي التراجع بنسبة 1.25% عند مستوى 2744.18 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والاستثمار والتأمين والاتصالات.
شهد السوق تداول 97.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 153 مليون درهم، نفذت من خلال 2399 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة.
وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 66.5 مليون درهم، وهبط بنسبة 4.76% مغلقاً عند 4.4 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 19.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.39% إلى 12.9 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 15 مليون درهم متراجعاً بنسبة 0.19% وأغلق عند 5.21 درهم.
وكان الارتفاع الأكثر لسهم «تبريد» بنسبة 1.69%، تلاه سهم «العربية للطيران»، وزاد بنسبة 1.61% ليغلق عند 1.26 درهم، ثم سهم «الخليج للملاحة»، وصعد بنسبة 0.84% مغلقاً عند 0.718 درهم.
وفي المقابل، نزل سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 8.45% مغلقاً عند 1.3 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، ثم سهم «السلام القابضة» بنزوله 3.34% إلى 0.405 درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 66.5 مليون تداولات «إعمار العقارية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.