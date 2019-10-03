سعود بن صقر: رأس الخيمة تواصل تحويل الطموح إلى واقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس النسخة الأولى من منتدى رواد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، الذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات بإمارة رأس الخيمة.

ألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الكلمة الرئيسية للمنتدى، مؤكداً سموه أن رأس الخيمة قامت بمسيرة استثنائية انتقلت خلالها من الاعتماد على صيد اللؤلؤ والتجارة، إلى وجهة اقتصادية واعدة تشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات.

وأشار سموه إلى أن السعي المتواصل للتطوير يُشكل المحرك الأساسي لرأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً، نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وقال سموه: «لقد أرسى الآباء المؤسسون قواعد صلبة لهذا الوطن عندما اتحدت إرادتهم بكل صدق وإخلاص، للإعلان عن مولد هذه الدولة الفتية، ونحن في رأس الخيمة في سعي متواصل لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات كي نحوّل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس».

وعن رؤيته المستقبلية للإمارة، أضاف سموه: «نحرص في رأس الخيمة على تحقيق أعلى معايير الاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما فيه مصلحة كافة الموجودين على أرض الإمارة والدولة عموماً، وهو ما دفعنا إلى تبني نهج متكامل جعل من رأس الخيمة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة؛ إذ لا تتعدى مشاركة أي قطاع أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وفي قطاع السياحة على وجه الخصوص، حققت رأس الخيمة قفزة نوعية تضاعف خلالها عدد الزوار من 400 ألف شخص إلى أكثر من مليون زائر خلال الأعوام السبعة الماضية».

ونوّه حاكم رأس الخيمة بأن استراتيجية الإمارة التنموية تقوم على نهج ثابت لا تحيد عنه، تحتكم فيه كافة القطاعات الأساسية بما يشمل السياحة والصناعات الثقيلة والتحويلية والموانئ والمحاجر، وصولاً إلى المناطق الحرة إلى قاسم مشترك يعتمد في جوهره على مجموعة من المبادئ العليا التي تأتي في مقدمتها الحوكمة الرشيدة، والقضاء المستقل، والإطار القانوني المرن والمتطور.

كما أشار صاحب السمو إلى أن رأس الخيمة طورت استراتيجية متكاملة لإدارة القطاع السياحي تتضافر فيها كافة الإمكانات بما يلبي مختلف احتياجات المستثمرين لضمان تحقيق النتائج المرجوة لكافة الأطراف العاملة ضمن المنظومة السياحية، موضحاً أن هذه الاستراتيجية الطموحة التي تم تصميمها اعتماداً على مجموعة كبيرة من البيانات الموثوقة، تستند كلياً إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة المؤسسية.

ويشارك في المنتدى قادة وصناع القرار في القطاع بما يشمل الوزراء وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء، بغية مناقشة مختلف المواضيع واستعراض التطورات التي تمس صناعة السياحة في المنطقة عبر مجموعة من الجلسات النقاشية الرامية إلى صياغة تصورات وأفكار قادرة على دعم المنظومة السياحية من كافة الأوجه.

وقد تضمنت قائمة المتحدثين رها محرق، أول سعودية وأصغر عربية تطأ قدماها قمة جبل «إفرست»، وبول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشون فورستر، نائب رئيس فعاليات الأعمال في إكسبو 2020 دبي، والأميرة هيفاء بنت عبدالله آل سعود، وجلوريا جيفارا الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي شغلت سابقاً منصب وزيرة السياحة في المكسيك.