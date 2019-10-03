شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزونات الأمريكية يخفض النفط 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع المخزونات الأمريكية يخفض النفط 2% تاريخ النشر: 03/10/2019 استمع انخفضت أسعار النفط نحو 2% أمس الأربعاء تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وبيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2% إلى 57.73 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8 إلى 52.7 دولار للبرميل. وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضاً عند التسوية الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام.

(وكالات)

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