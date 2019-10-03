مخاوف الركود تعصف بـ«وول ستريت».. و«داو» يفقد 500 نقطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت مؤشرات الأسهم العالمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، بشكل جماعي أمس الأربعاء، بعد أن تصاعدت المخاوف بشأن النمو العالمي، إثر إصدار عدد من التقارير المتشائمة لأنشطة المصانع في منطقة اليورو والولايات المتحدة، حيث لا يزال المستثمرون يعانون تأثيرات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وعدم وضوح الرؤية في ظل ضبابية الموقف التجاري بينهما، وفي الوقت الذي شهد فيه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ومؤشر منطقة اليورو الثلاثاء أكبر خسائرهما في يوم واحد خلال شهرين، سجل مؤشر «إس أند بي 500» الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية في الجلسة السابقة أكبر تراجع له في خمسة أسابيع.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء، ليفقد «داو جونز» نحو 530 نقطة، وسط مخاوف دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، حيث خيّم اللون الأحمر على أداء «وول ستريت» وسط مخاوف المستثمرين من تعرض الاقتصاد إلى حالة من الركود على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة.

كشفت بيانات اقتصادية أمس، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 135 ألف وظيفة لسوق العمل في مقابل 140 ألف وظيفة كان من المتوقع إضافتها، كما أن قراءة شهر أغسطس/‏آب السابق له تم تعديلها بالخفض بنحو 38 ألف وظيفة. وتضاف هذه البيانات إلى الصورة السلبية التي كونها المستثمرون بعدما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع حقيقة أن الأداء على الصعيد العالمي لم يكن أفضل حالاً.

وعلى الصعيد التجاري، لا تزال هناك حالة من الترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، حيث إنه من المخطط عقد محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن خلال الأسبوع المقبل. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2% أو ما يوازي 530 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد أند بورز 500» بنحو 1.9%، وبالنسبة للمؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي «ناسداك» فشهد خسائر بنسبة 1.7%.

وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، فيما تصدرت بورصة لندن التراجعات على خلفية تطورات جديدة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 2.6%، وهو أكبر نزول في أنحاء أوروبا وقبيل محادثات يجريها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل، إذ يستعد للكشف عن طرحه النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي. كما تراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.13%، مع تمسك مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بالمكاسب، حيث ارتفع سهم بيرنو ريكار الفرنسي للمشروبات الروحية 2.1% بعد أن عدل جيفريز توصيته للسهم إلى شراء، وهبط مؤشر «داكس» الألماني 1.8%، بينما نزل «كاك» الفرنسي 2.31%

وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وأغلق خاسراً 0.49% إلى 21778.612 نقطة.

وتراجع 150 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 69 سهماً أمس، وقاد الاتجاه النزولي للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرين، إذ إن أي ضعف في الولايات المتحدة وهي سوق رئيسي للسلع الرأسمالية اليابانية وارتفاع طفيف للين قد يؤثرا على أرباح الشركات.

وتصدر قائمة الخاسرين على المؤشر من حيث النسبة نيسان كميكال كورب التي فقد سهمها 5.43% وتلتها راكوتين التي تراجع سهمها 4.76% وياسكاوا إلكتريك كورب التي انخفضت 4.22%. أما عن أكبر الرابحين فقد تصدر سهم كانساي الكتريك باور الذي ارتفع 3.22% يليه كيه.دي.دي.آي كورب الذي صعد 2.99% وكاسيو كمبيوتر الذي قفز 2.69%. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42% مسجلاً 1596.29 نقطة.

(وكالات)