أبوظبي تستضيف منتدى الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



استضاف مكتب أبوظبي للمؤتمرات، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، الدورة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط الدولي، الذي أقيم في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، في جزيرة السعديات.

خلال افتتاح المنتدى، ألقى مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات ورئيس الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات لمنطقة الشرق الأوسط، كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية استضافة أبرز اللاعبين الفاعلين في المنطقة لاستعراض أهمية التعاون وفرص التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات.

وقال الشامسي: تسهم الاجتماعات والمعارض بشكل كبير في دعم جهود التنمية والتطوير في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل، انطلاقاً من دورها الرئيسي في مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها طويلة الأجل في مجالات النمو والتنويع الاقتصادي.