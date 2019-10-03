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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت شركة يونيكاي للأغذية استقالة عبدالله رحمة العويس من عضوية مجلس إدارة الشركة. **قالت «دانة غاز»: إنه تم شراء مليون سهم من أسهمها، في جلسة أمس الأول، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. وبلغ سعر الأسهم المشتراة 0.9465 درهم للسهم من خلال الوسيط «المجموعة المالية هيرميس»، ليبلغ عدد الأسهم المتبقية للشراء نحو 684.7 مليون سهم.

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