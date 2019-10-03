اتفاقية ثلاثية لتعزيز مهارات الشباب في أسواق المال والتداول والتجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت وزارة التربية والتعليم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بلومبرغ أل بي»، أمس، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج لتدريب وتطوير مهارات الطلاب المواطنين في دولة الإمارات وتطوير قدراتهم، وذلك تحت اسم «مبادرة أدنوك - بلومبرغ التعليمية»، والهادفة إلى تزويد جيل الشباب بالمهارات والقدرات المتخصصة التي يحتاجون إليها لتحقيق التميز في عالمنا الذي يتسم بمزيد من الترابط والديناميكية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم اختيار ما يقارب 10 جامعات من مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في المبادرة عبر طرح مجموعة من برامج التدريب المكثفة.

ويشمل ذلك تفعيل برامج تدريبية مخصصة لطلبة الجامعات، وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة الجامعيين بهدف تعزيز المناهج الدراسية بمعلومات وبيانات حول أسواق رأس المال.

وتهدف مبادرة أدنوك- بلومبرغ، إلى تركيب 200 من المنصات المعروفة باسم «بلومبرغ تيرمنال» في هذه الجامعات. وتوفر هذه المنصات بيانات مالية في الوقت الحقيقي بما يتيح تدريب الطلاب على تحليل البيانات والأخبار والتعامل مع أدوات التداول، وذلك باستخدام نفس المنصات التي تستخدمها جهات صنع القرار الأكثر تأثيراً في قطاع الخدمات المالية وغيرها من القطاعات.

وقال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول

الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «إن المجال المالي يشكل أهمية بالغة لكل شباب الدولة؛ حيث يمثل هذا القطاع الحيوي عصب الاقتصاد ويتداخل في مختلف المجالات. وتعد المهارات المالية جزءاً رئيسياً من المهارات المتقدمة ال 12 التي تم تحديدها ضمن استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة لتناسب مجتمع دولة الإمارات. معرباً عن ثقته بأن يكون لسلسلة مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية وبلومبرغ، دور كبير في تدريب وتأهيل طلبة التعليم العالي داخل الدولة لخوض المجال المالي والتكنولوجي؛ لتعزيز دورهم داخل المجتمع والمساهمة الفاعلة في ازدهار اقتصادنا الوطني».

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم وتمكين جيل الشباب المواطن وتنفيذ المبادرات التي تمكنه من المساهمة في مسيرة النمو والتطور، يسرنا إطلاق «مبادرة أدنوك- بلومبرغ التعليمية» بهدف تأهيل وبناء كفاءات مواطنة متميزة. وأود أن أشكر الإخوة في وزارة التربية والتعليم والجامعات والمجتمع الأكاديمي على تعاونهم مع أدنوك وبلومبرغ في هذه المبادرة التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية متخصصة، ستسهم في خدمة الوطن بكفاءة وفاعلية، وكذلك في دعم منصة أدنوك العالمية لتجارة وتداول النفط ومنتجاته التي تم تأسيسها مؤخراً».

وقال مايكل ر. بلومبرغ، مؤسس شركة بلومبرغ أل بي، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية: «أصبح من الضروري، وأكثر من أي وقت مضى توفير الفرص للشباب للحصول على التعليم في القطاع المالي والتكنولوجي، والذي يشكل بدوره أمراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن خلال تزويد الجيل المقبل من الكوادر الإماراتية بالخبرات المالية، نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تمكين الشباب للقيام بدورهم في قيادة مسيرة نمو وتطور الدولة في المستقبل».