شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الثقة العالمية في الدولار تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن استخدام واشنطن للدولار كأداة سياسية يؤتي بنتائج عكسية، مع قيام المزيد من الدول بخفض حيازاتها من العملة الأمريكية، والتحول إلى عملات أخرى في العقود التجارية. وأضاف أن واشنطن «تتدخل بوقاحة» في شؤون أوروبا من خلال الاعتراض على إنشاء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم».

واتهم وزير الطاقة الروسي الولايات المتحدة بتهديد أوروبا بزيادة الرسوم الجمركية على سياراتها بهدف السعي لعرقلة مشروع خط « نورد ستريم 2 ».

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