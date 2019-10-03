المزروعي: التقنيات والعلوم ركائز صناعة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشف المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الوزارة رفعت مذكرة تتضمن السياسة العامة الجديدة للقطاع الصناعي في الدولة إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها واعتمادها للإعلان عنها، حيث ستركز هذه السياسة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمساهمة بها إلى جانب العلوم والتطبيقات الصناعية الحديثة التي تؤسس لقطاع صناعي مستدام بالدولة.

أوضح المزروعي في حديث لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، أن العاصمة أبوظبي ستحتضن خلال الفترة 3-7 نوفمبر القادم فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وذلك في فندق قصر الإمارات، بحضور 800 من كبار الشخصيات والمشاركين من 170 دولة.

وذكر المزروعي أن استضافة هذا الحدث تأتي تأكيداً على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة اليونيدو في تعزيز دور التنمية الصناعية في العالم، ومساعدة الدول الأقل نمواً ليكون لها دور أكثر فعالية في القطاع الصناعي.

وقال سهيل المزروعي: تتعاون وزارة الطاقة والصناعة مع منظمة اليونيدو لإطلاق وتنظيم مبادرات عالمية على غرار قمة الصناعة والتصنيع التي انطلقت من أبوظبي وأقيمت في العام الجاري في روسيا، وستقام العام المقبل في ألمانيا بالتزامن مع فعاليات معرض هانوفر الصناعي 2020.

وأضاف: سيركز المؤتمر الذي يقام الشهر القادم في أبوظبي على الشباب، المساواة بين الجنسين، الثورة الصناعية الرابعة، الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية المتخصصة والاقتصاد الدائري، حيث نحاول خلال المشاركة في المؤتمر تسليط الضوء على السياسة العامة الجديدة لدولة الإمارات في الصناعة والتصنيع التي تركز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في الاقتصاد العالمي، وأن تكون الصناعة في الإمارات جزءاً هاماً ورئيسياً في الصناعة العالمية، إلى جانب استعراض العلوم والتقنيات المتقدمة التي سيكون لها دور هام في بناء القطاع الصناعي المستدام.

وأوضح المزروعي، أن القطاع الصناعي في الدولة يساهم ب11.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، مؤكداً أن هناك مبادرات لرفع هذه النسبة حتى العام 2030 لتصبح الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في القطاع الصناعي.

وأعرب عن أمله في أن تخلق السياسة العامة للقطاع الصناعي بالدولة آلاف فرص العمل لمواطني الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بالدولة يوظف ما يفوق 460 ألف عامل به.

وأشاد المزروعي بالشركات الوطنية مثل ستراتا وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وغيرها التي تدخل صناعاتها في الصناعات العالمية في قطاع الطيران وقطاعات أخرى.

وأفاد أن نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بالدولة تبلغ 9% في الوقت الراهن، معرباً عن أمله في أن ترتفع هذه النسبة.

وذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية تساهم ب41% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالدولة.

وحول مستقبل قطاع الصناعة في الإمارات العربية المتحدة، بحلول العام 2020 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، رد بالقول: لا شك في أن النظر إلى مستقبل القطاع الصناعي في الدولة يتسم بكثير من الإيجابية، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار قدرة الشركات الصناعية الوطنية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية للعديد من القطاعات الصناعية المتطورة مثل صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، والألمنيوم وغيرها من الصناعات الرائدة في وقت قياسي غير مسبوق.