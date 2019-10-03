وزارات ودوائر تستكمل الاستعدادات لأسبوع «جيتكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتواصل استعدادات الوزارات والدوائر والهيئات للمشاركة في الدورة ال39 من أسبوع جيتكس للتقنية 2019 التي تقام تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا»، بمشاركة أكثر من 4800 شركة عارضة من أكثر من 140 دولة.

يتيح المعرض المقرر عقده بين 6 و10 أكتوبر الجاري، للجهات المشاركة الفرصة لاستعراض أحدث المشاريع الإلكترونية ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات تقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية، ولاستعراض أحدث خدماتها الذكية التي تواكب مسار التحول الذكي في الإمارات.



وزارة المالية



تعرض وزارة المالية ضمن منصة الحكومة الاتحادية، أحدث الحلول الإلكترونية والذكية، وأفضل الممارسات التي تعتمدها في المجال التقني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة على المشاركة بفعالية في أسبوع جيتكس للتقنية باعتباره الأكبر من نوعه على مستوى مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، حيث يوفر المعرض منصة للجهات والمؤسسات الرائدة من مختلف الدول والقطاعات لاستعراض أبرز التقنيات الحديثة والذكية.



طاقة أبوظبي



تعلن دائرة الطاقة في أبوظبي عن برنامج تقني جديد، فضلاً عن استعراض أبرز البرامج والمشاريع الحالية التي تختص بقطاع الطاقة على مستوى إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة «مكعب الطاقة» الذي يستند إلى أحدث المعلومات المرتبطة بقطاع الطاقة، ما يزيد على 10 شركاء، بحيث يقدم قراءة للمعطيات الحالية للقطاع في أبوظبي وتوقع سيناريوهات مستقبلية للأعوام 10 إلى 30 القادمة.



إقامة دبي



قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حرصنا على أن تكون مشاركتنا هذا العام مشاركة مميزة نقدمها لزوار منصة إقامة دبي ليعيشوا تجربة المسافر الأكثر حيوية وتطوراً في العالم، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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الشارقة للضمان



أكد محمد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن مشاركة الصندوق في تأتي لتؤكد أن منظومة الضمان الاجتماعي التي يعمل عليها الصندوق، هي عنصر رئيسي في نظام العمل العام والخاص، ما يؤدي إلى الاستقرار المادي والمعنوي للمؤمّن عليهم، ويسهم في زيادة الإنتاج، إضافة لتنمية روح المواطنة بين أفراد المجتمع.



اقتصادية عجمان



قال علي النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: تأتي مشاركتنا انطلاقاً من توجهات حكومة عجمان نحو تعزيز التحول الرقمي الشامل في مختلف الخدمات، كما نهدف من خلال هذه المشاركة إلى استعراض أحدث خدمات الدائرة ومشاريعها التقنية التي تسهم في تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، تحقيقياً للهدف الاستراتيجي للدائرة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار».



محاكم دبي



تسلط «محاكم دبي» الضوء على التطبيقات الذكية التي ابتكرتها خدمة للقطاع القضائي والإداري المساند له، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً، وبما يواكب عجلة التنمية في إمارة دبي، وما يطرأ من تطور سريع في هذا المجال على مستوى العالم.



أبوظبي للتقاعد



يشارك صندوق أبوظبي للتقاعد ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي سيضم 32 جهة حكومية، و9 شركات من القطاع الخاص، ويستعرض 70 مبادرة جديدة تمثل أهم محاور أجندة حكومة أبوظبي الرقمية.