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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف القوة المالية طويل الأجل لشركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» عند درجة «BBB+» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن تحافظ الشركة على مستويات رأس مال عالية، وهو الأمر الذي يدعم طموحاتها للنمو داخل السوق الإماراتي خلال العامين المقبلين.

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