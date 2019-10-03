مركـز دبي للسـلع المتعـددة مقـر لـ 400 شـركة صينـية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

أكد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن لأسبوع دبي للاستثمار دوراً مؤثراً في قدرة دبي على ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز الحضور الدولي لدبي.

أشار ابن سليم خلال منتدى «التبادل التجاري بين دبي والصين» أمس في إطار فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع دبي للاستثمار، إلى أن مركز دبي للسلع باعتباره مركزاً عالمياً للتجارة، يتمتع بالإمكانيات اللازمة للمساهمة في تعزيز العلاقات بين دبي والصين، وذلك من خلال العمل مع الشركاء لتسليط الضوء على جاذبية دبي، واستقطاب المزيد من الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في مركز دبي للسلع المتعددة.

من جانبه أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن دبي تبذل أقصى الجهود لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد منصة مفتوحة للعالم لاستكشاف الفرص وتحقيق الغايات المنشودة والاستفادة من أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أسبوع دبي للاستثمار في دورته الخامسة تنقل حول الإمارة، وأبرزها كان في برج الماس في مركز دبي للسلع المتعددة الذي يشكّل ركيزة رئيسية في قصة نجاح دبي.

وبدوره قال مايكل لورنس، الرئيس التنفيذي لشركة آسيا هاوس: تكتسب العلاقة بين آسيا والشرق الأوسط أهمية متزايدة في تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وأكدت دراسة بحثية حديثة أجرتها شركة آسيا هاوس على محورية الشرق الأوسط بالنسبة إلى آسيا، ونحن نرى أن هذا الاتجاه مستمر، وفي ضوء ذلك، نثمن جهود مركز دبي للسلع المتعددة من خلال عقد هذا الحوار ويسرنا المساهمة في دعم وتعزيز العلاقات بين الصين ودبي.

وتعاون «مركز دبي للسلع المتعددة»، مع «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» لاستضافة منتدى «التبادل التجاري بين دبي والصين»، ليواصل أسبوع دبي للاستثمار نجاحه في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه التحديد، وشهد المنتدى، الذي أقيم في قاعة مؤتمرات برج الماس، حضور أكثر من 300 شخصية بارزة من المسؤولين الحكومييين وقطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية التي تسعى إلى توسيع شبكتها العالمية، متخذة من دبي بوابة لهذا التوسع.



أهمية الشراكة

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وناقش المنتدى السياسات التجارية العالمية الحالية والتحديات الاقتصادية، وشدد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين دبي والصين، وأشار الدكتور رائد الصفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في اقتصادية دبي إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في السوق العالمي، تظل دبي الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من النمو الذي شهدته دبي على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرجع بالمقام الأول إلى قوة العلاقات الثنائية مع الصين.ولفت الصفدي إلى أن دبي لم تتأثر في السنوات الماضية بديونها، وشهدت نمواً ملحوظاً، كما أنها مستمرة بالتعامل مع هذه الديون بذات الطريقة التي تضمن استمرار النمو، ولن تشكل الديون عبئاً على اقتصاد دبي.وأضاف الصفدي خلال تصريحات صحفية على هامش المنتدى: إمارة دبي ستستفيد من زيادة علاقاتها التجارية مع الصين في ظل مبادرة «الحزام والطريق» حيث تبرز دبي شريكاً مهماً واستراتيجياً للصين في المبادرة إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الصين لها مصلحة في إيجاد أسواق جديدة للخروج من العلاقات الثنائية مع أمريكا.وأضاف: إن الأرقام الأخيرة تبين مدى عمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين حيث بلغت في العام الماضي 140 مليار درهم، لتصبح الصين الشريك التجاري الأول للإمارة، فيما تفوق الاستثمارات الصينية في آخر أربع سنوات فقط مستوى المليار دولار (3.675 مليار درهم).

وأكد الصفدي على أن الزيارات المتبادلة بين الإمارات والصين على أعلى المستويات القيادية ترسخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودبي خاصة على الصعيد الاقتصادي وهو ما من شأنه المساهمة في تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية عاماً بعد آخر وشهراً عن شهر إذ تعتبر الصين من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لدبي لتسبق الهند والولايات المتحدة، متوقعاً زيادة العلاقات مع الصين في ظل وجود خطط استراتيجية لتعزيز الروابط التجارية بين دبي والصين وبما يحقق مصلحة الصين في ظل ارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المقابل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع النمو في أوروبا.



مركز جاذب للمواهب



أكد المتحدثون خلال جلسة النقاش على مكانة دبي الرائدة كمركز جاذب للمواهب والاستثمارات طويل الأمد. وخلال المناقشة، قال بينسون سو إن الشركات الصينية تستمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية في دولة الإمارات وتتطلع قدماً إلى الوصول إلى أسواق المنطقة من خلال مقرها الرئيسي في دبي.

في وقت سابق من هذا العام، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرتي تفاهم مع كل من «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية» في مدينة هانغتشو، ودائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ في مدينة تشينغداو بهدف دعم وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والصين الشعبية وجذب استثمارات صينية مباشرة إلى دبي.