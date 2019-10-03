400 مصوغة ذهبية وباقة أحجار برازيلية في «إكسبو الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته ال 47 الذي انطلقت فعالياته أول أمس في مركز إكسبو الشارقة، مشاركة برازيلية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الحدث الذي انطلق قبل أكثر من ربع قرن، من خلال 400 قطعة تنوعت بين مصوغات ذهبية وباقة فريدة من الأحجار الكريمة، إلى جانب مجموعة متميزة من المجوهرات المستوحاة من الثقافة البرازيلية، التي لاقت إقبالاً لافتاً من زوار المعرض في يوميه الأول والثاني.

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن مشاركة البرازيل في معرض الساعات والمجوهرات تؤكد جاذبيته الاستثمارية، لأهم وأشهر الشركات والعلامات التجارية على مستوى الدولة، والمنطقة والعالم.

وأشار المدفع إلى أن المشاركة البرازيلية في المعرض تشكل قيمة نوعية مضافة، تعزز مسيرة الحدث وخطوة متقدمة سترافقها نتائج إيجابية عديدة، حيث تُعد البرازيل واحدة من أهم الأسواق في القارة الأمريكية الجنوبية، ومن الدول التي تحظى بمكانة متقدمة في قطاع المجوهرات، لافتاً إلى أن معرض الساعات والمجوهرات، غدا منصة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات في منطقة الشرق الأوسط، ومقصداً لكبرى الشركات العالمية، ولأهم العلامات الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين والمستهلكين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة، خصوصاً أن إكسبو الشارقة هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنوياً، مشيراً إلى أن التألق الذي يشهده المعرض، يزيد حرص المركز على مواكبة تطوير برامجه وفعالياته، من خلال السعي الدائم لإطلاق حزمة مبادرات جديدة لتعزيز نجاحات المعرض وكسب ثقة العارضين ورضا الزوار.

نافذة مهمة للبرازيل

واعتبرت جولينا فيرجارا المدير التنفيذي لدار مجوهرات «فيرجارا» البرازيلية، أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات نافذة مهمة للبرازيل على سوق الشرق الوسط، وقالت: نحن في البرازيل نطمح لدخول سوق الشرق الأوسط من بوابة إمارة الشارقة ومن خلال هذا المعرض الذي يعد من أنجح المعارض المتخصصة بصناعة الساعات والمجوهرات التي تقام على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن شركتها حرصت على الحضور لتكشف من خلاله عن أحدث موديلاتها من المجوهرات، في ظل سوق يعد من أكثر الأسواق بيعاً على مستوى العالم، معتبرة أن إمارة الشارقة أصبحت محط أنظار الشركات البرازيلية المتخصصة في صناعة الذهب وتجارة الأحجار الكريمة، من خلال هذا الحدث الكبير، ومقصد ينتظره عشاق المجوهرات والساعات.

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تصميمات فريدة وقطع حصرية

وقالت جولينا فيرجارا: إن مجموعتها التي تشارك فيها تعدد وتداخل ألوانها في مزيج فريد استمدته من الأحجار الكريمة البرازيلية الشهيرة التي تعتمد عليها بشكل رئيسي في كل تصميماتها، وذكرت المصممة البرازيلية أن المجموعة تتميز بألوانها وبتصميماتها غير المتوقعة، والقطع الحصرية، حتى تظل فريدة وغير مكررة، لافتة إلى أن المرأة العربية عاشقة للتميز والفخامة وهذا ما حرصت عليه من خلال معروضاتها.

وتحظى المجوهرات البرازيلية بسمعة طيبة في جميع أنحاء العالم، وذلك لما يتمتع به مصمموها من حرفية عالية ومهارة فريدة، فضلاً عن تميزها بإنتاج أحجار كريمة ذات جودة عالمية، جعلتها من أهم اللاعبين في هذا المجال في السوق العالمية، كما تضم قائمة الأحجار الكريمة التي تنتجها البرازيل العديد من الأسماء والأنواع ولعل أبرزها الزمرد، والتوباز، والكوارتز والتورمالين.

تصاميم «قلادة» لأصحاب الهمم

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة، بمشروع «قلادة»؛ إحدى مبادرات دعم وتأهيل الفتيات والفتيان من أصحاب الهمم، حيث يشهد المعرض ضمن معرض إكسبو الشارقة، إطلاق مجموعة جديدة من البروشات والدبابيس ضمن مشروع قلادة، بالتعاون مع المصممة الإماراتية مريم حسني، والمصممة السعودية خلود عرب، وقد تم حتى اليوم إنجاز 22 تصميماً فريداً من «قلادة» تعمل عليها الطالبات لإنتاج مئات القطع من المجوهرات.