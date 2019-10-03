شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة العالمية» تسمحبرسوم أمريكية على واردات أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء، حكماً بالسماح للولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار سنوياً، بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات. ويعتبر هذا انتصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (د.ب.أ)

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