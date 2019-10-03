شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجيات وأولويات حكومية.. رهان الفرص الواعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد خبراء بالقطاع أن التحديات التي تواجهها الصناعة الإماراتية باتت على سلم أولويات الجهات الحكومية المعنية، مشيرين إلى أن القطاع يقف على مشارف الخروج من دائرة هذه التحديات؛ بفعل: «مجلس التنسيق الصناعي»؛ و«استراتيجية دبي الصناعية»؛ و«مكتب أبوظبي للصادرات»، مشيرين إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز وضع الصادرات الإماراتية على مستوى الدولة.وأشار الخبراء إلى أن القطاع الصناعي في الدولة يستشرف فرصاً واعدة، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في العديد من الصناعات، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارات في القطاع الصناعي بشكل عام، فيما يتوقع الإعلان عن استراتيجية عامة وشاملة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة قريباً.وأعرب خبراء بالقطاع عن تفاؤلهم بمجلس التنسيق الصناعي على مستوى الدولة؛ حيث ستتم مراجعة كافة التحديات المتعلقة بالقطاع، والعمل على إيجاد حلول لها، لاسيما في المناطق الصناعية المتخصصة، ومن قبل الدوائر الاقتصادية والبلديات؛ لتخفيض الرسوم بشكل عام.كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد إنشاء «مجلس تنسيقي للصناعة» في الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء في إبريل/‏نيسان 2016؛ بهدف إطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين، وتنسيق أولويات الصناعة لكل إمارة، ومواءمة خطط الدولة الصناعية مع خططها التعليمية والمعرفية.

«استراتيجية دبي»

وتعد «استراتيجية دبي الصناعية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو/‏حزيران 2016، أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021، والتي ستنتج عنها زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 160 مليار درهم، ويقابلها 18 مليار درهم زيادة متوقعة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، إضافة إلى جذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 700 مليون درهم، و16 مليار درهم زيادة متوقعة في الصادرات.

مكتب أبوظبي للصادرات

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أعلن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشهر الماضي إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

ويهدف «مكتب أبوظبي للصادرات»، الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات، إلى دعم الصادرات الوطنية، وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجهها، الأمر الذي سيشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً.

ويعزز «أبوظبي للصادرات» من دور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها البارزة والمهمة على خريطة التجارة العالمية؛ حيث تعد دولة الإمارات لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013.

وتم إطلاق «أبوظبي للصادرات»؛ بعد دراسة فنية شاملة حول تقييم مدى حاجة سوق دولة الإمارات لإنشاء منصة لدعم وتمويل الصادرات تعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع البنك الكوري للصادرات والواردات، وتصل تمويلات «أبوظبي للصادرات» إلى 100% بحسب نوع التمويل المستخدم، ومخاطر وطبيعة كل عملية.

70 ملياراً استثمارات ب«خليفة الصناعية»

تعد مدينة «خليفة الصناعية» «كيزاد»، إحدى المناطق الصناعية المهمة في القطاع في الدولة؛ حيث باتت تضم استثمارات بحجم 70 مليار درهم، وتحتضن المدينة العديد من مشاريع قطاع السيارات؛ حيث تعد مركزاً إقليمياً بارزاً للخدمات اللوجستية الصناعية المتكاملة لمجموعة «الفطيم للسيارات»، وشركة «غسان عبود للسيارات»، كما استقطبت المدينة عدداً من العلامات التجارية الرائدة في قطاع السيارات؛ مثل: «تويوتا» و«جيب» و«فيات» و«دودج» و«هوندا» ومن خلال محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة، والمخصصة لمناولة البضائع المدحرجة، حازت مدينة خليفة الصناعية، إلى جانب ميناء خليفة مكانة رائدة في قطاع صناعة وتجارة السيارات في منطقة الخليج.

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مساهمة كبيرة بناتج الشارقة

وفي الشارقة، أظهر التقرير التحليلي عن نتائج أعمال اقتصاد إمارة الشارقة في عام 2018، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ نحو 89 مليار درهم؛ ‏حيث مثلت جميع القطاعات غير النفطية حوالي ‏91.9 % ‏من الناتج العام. ودلت المؤشرات الصادرة على وجود ارتفاع في حجم ‏الإنتاج العام في الإمارة إلى 168 مليار درهم، ‏كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة إلى 97.5 مليار ‏درهم خلال عام 2018 بنمو 5٪ عن مستويات 2017.

وتهدف علامة «صنع في الشارقة» للترويج للصناعات الوطنية والمنتجات الاستهلاكية، وتعزيز ثقة العملاء بالمنتج المحلي، ودعم الصادرات والفرص الاستثمارية المتعددة؛ للارتقاء بمكانة الشارقة ودولة الإمارات اقتصادياً واستثمارياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قاطرة للتنمية في رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة، بات القطاع الصناعي يشكل قاطرة رئيسية للتنمية والاستدامة في الإمارة، ومحركاً لاقتصادها؛ حيث يسهم قطاع الصناعة التحويلية بنحو 26% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال الأعوام السابقة.

ويستأثر قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 25 % من إجمالي الأيدي العاملة في الإمارة، ما يجسّد مدى أهميته في خلق فرص العمل والتوظيف، على المستوى الكلي لاقتصاد الإمارة.

ووفقاً ل«غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة»، فإن العدد الإجمالي لمنشآت قطاع الصناعة التحويلية المسجلة في الإمارة، بلغ نحو 6,140 شركة حتى نهاية 2018، وتضم مجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حالياً ما يفوق 14500 شركة، من أكثر من 100 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً.

الفجيرة تعد خريطة طريق

وقعت دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، اتفاقية مع شركة «بيكر تيلي» لإنجاز دراسة عن واقع التنمية الصناعية، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للصناعات القائمة حالياً، واقتراح خريطة للصناعات المستقبلية المعتمدة على التكنولوجيا بإمارة الفجيرة، وتعد الدراسة خريطة طريق؛ حيث تستهدف جميع المشروعات الصناعية القائمة في منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، والشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية وشركات الكسارات والمحاجر الناشطة في مجال الموارد الطبيعية، والاستثمارات في الصناعة السياحية، كما تشمل منافذ الإمارة البحرية والجوية.