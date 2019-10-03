شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.597 مليار جنيه.

إعمار مصرأعلنت شركة إعمار مصر، عن تمديد فترة تعليق إجراءات التحكيم فى نزاع الشركة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بناء على طلب الطرفين لمدة 4 أسابيع إضافية لإمهال الطرفين وقتا لإتمام تسوية ودية النزاع. إعمار مصرأعلنت شركة إعمار مصر، عن تمديد فترة تعليق إجراءات التحكيم فى نزاع الشركة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بناء على طلب الطرفين لمدة 4 أسابيع إضافية لإمهال الطرفين وقتا لإتمام تسوية ودية النزاع.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية، قد أعلنت عن توقيعها بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية بين الشركة وشركة النصر للإسكان والتعمير، بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مضيفة أن عقد التسوية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار اليوم، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

وأضافت الشركة، أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

إيقاف تداول 12 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً. إيقاف تداول 12 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، إيديتا للصناعات الغذائية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر بنى سويف للأسمنت، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

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البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.597 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 260.8 مليون ورقة مالية بقيمة 811.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.17%، والعرب على 10.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.22%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 46.9 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14381 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 17329 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 5303 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 513 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1388 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.