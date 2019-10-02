شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سامى ينصح "مصر للمقاصة" بالتوسع فى قطاعات مالية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، قد أثبتت على مدى ربع قرن مدى قدرتها على خدمة سوق المال ورسخت مصداقيتها لدى قطاعات واسعة من المتعاملين والشركات والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية.

وأشار فى كلمة ألقاها بمناسبة تكريمه فى احتفال شركة مصر للمقاصة بيوبيلها الفضى، إلى أن الشركة أمامها فرص واعدة للتعامل خارج إطار الشركات المقيدة وغير المقيدة أسهمها وتسوية معاملات البورصة.

وأوضح أن أولى تلك الفرص تتمثل فى التعامل على وثائق صناديق الاستثمار لاسيما لو أتيح الكترونياً ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مضيفا أن كوادر الشركة وإمكاناتها قادرة أيضاً على توفير خدمات مطلوبة لقطاعات مالية أخرى تواكب التطورات فى التكنولوجيا المالية ومنها حفظ حقوق التعامل على العقارات الكترونياً وما يتصل بإصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً.

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ولفت شريف سامى، على هامش الاحتفال، إلى أن قطاع صناديق التأمين الخاصة بما يضمه من مئات الصناديق يشترك بها أكثر من 5 ملايين مواطن وتزيد أموالها عن 50 مليار جنيه، يمكنه الاستفادة بالحفظ الالكترونى والتسجيل لحقوق المشتركين بتلك الصناديق ودعم حوكمتها وذلك على غرار ما نصت عليه التعديلات فى قانون الشركات والتى ألزمت كافة شركات المساهمة بإيداع أسهمها بشركة مصر للمقاصة لحفظ الحقوق والحد من المخاطر المرتبطة بالملكية وضبط آلية توزيعات الأرباح للمساهمين.

وكانت شركة مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام قد نظمت مساء أمس احتفال كبير بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها، حضره وزراء المالية وقطاع الأعمال العام والتجارة الداخلية والإنتاج الحربى ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وسوق المال السابقين ورئيس البورصة الحالى والسابقين إضافة إلى عدد كبير من قيادات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.