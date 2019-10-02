شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة WE تتصدر بمؤشر الوقت لبدء الفيديو بالقاهرة والدلتا والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير قياس جودة خدمات الاتصالات فى مصر لشهر أغسطس، عن حصول المصرية للاتصالات على المركز الأول فى مؤشر الوقت اللازم لبدء الفيديو على مستوى القاهرة والدلتا والصعيد، والمركز الثانى فى الإسكندرية والقناة، وبخصوص نتائج جودة مشاهدة الفيديو على الـ (YouTube ) فقد تم تسجيل جودة عالية (HD) فى جميع المناطق.

وأظهر التقرير، الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن مؤشر جودة الوقت اللازم لتحميل الصفحة لتطبيق الفيسبوك فى جميع المحافظات نتيجة متميزة، حيث احتلت الشركة المصرية للاتصالات المركز الأول على مستوى القاهرة والجيزة والدلتا والصعيد والاسكندرية والقناة والبحر الأحمر.

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أما بالنسبة لسرعة رفع البيانات (HTTP upload transfer throughput – network performance)، حققت الشركه المركز الأول فى الصعيد 11.8Mbps والمركز الثانى فى الدلتا 12.2Mbps، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من قبل الشركة لتحسين جودة الخدمة وتطبيق خصائص متقدمة لتحسين سرعة نقل البيانات وخدمات التصفح.