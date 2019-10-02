شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحتل المركز الأول فى سرعة تحميل البيانات بمعظم أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره الثانى حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ والذى أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو2019.

وأظهر التقرير تحسن كبير لخدمات البيانات لشركة المصرية للاتصالات we فى معظم انحاء الجمهورية، ؛ حيث رصد التقرير تميز واضح لشركة المصرية للاتصالات فى خدمات انترنت المحمول واحتلت الشركة المركز الأول فى سرعة تحميل البيانات (HTTP download transfer throughput – network performance) فى القاهرة بسرعة 24Mbps والإسكندرية بسرعة 29.2Mbps والدلتا بسرعة 24.4Mbps و الصعيد بسرعة 21.5Mbps، بينما جاءت فى المركز الثانى فى منطقه واحدة وهى الجيزة بسرعة 22.2Mbps.

Advertisements

وعلى صعيد المناطق الجغرافية المحددة فى الترخيص، جاءت الشركة المصرية للاتصالات فى المركز الأول فى 19 منطقة من 32 منطقة جغرافية وفى المركز الثانى فى 8 مناطق، كما أظهر مؤشر جودة الوقت اللازم لتحميل الصفحة لتطبيق الفيسبوك فى جميع المحافظات نتيجة متميزة حيث احتلت المصرية للاتصالات المركز الأول على مستوى القاهرة والجيزة والدلتا والصعيد والاسكندرية والقناة والبحر الأحمر.