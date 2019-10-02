شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2019.





إيقاف تداول 12 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، إيديتا للصناعات الغذائية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر بنى سويف للأسمنت، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.597 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.597 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 260.8 مليون ورقة مالية بقيمة 811.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.17%، والعرب على 10.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.22%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 46.9 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14381 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 17329 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 5303 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 513 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1388 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.27%

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بسعر إغلاق 0.577 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.81%

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بسعر إغلاق 0.925 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.50%

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- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 18.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.183 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.38%

- حق الاكتتاب لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.67%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 64.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.99%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.18%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 16.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%